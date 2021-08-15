Макрон созывает совет обороны Франции из-за ситуации в Афганистане

Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет внеочередное заседание совета обороны Франции на фоне ситуации в Афганистане, сообщает ТАСС.

Ожидается, что мероприятие пройдет в формате видеоконференции.

Ранее источник в Елисейском дворце сообщил телеканалу, что Макрон пристально следит за "крайне тревожным" развитием ситуации в Афганистане. В администрации французского лидера добавили, что Франция ведет работу по обеспечению безопасности наиболее уязвимых жителей Афганистана, но приоритетом остается безопасность французских граждан.