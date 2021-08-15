Избиение журналиста под ОП: полиция сообщила о подозрении нападавшим

Полиция Киева сообщила о подозрении двум лицам, которые вчера напали на фотокорреспондента интернет-издания. Злоумышленникам грозит до пяти лет заключения, сообщает РБК-Украина.

"Полицейские обратились в суд с ходатайствами об избрании им мер пресечения. За содеянное фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы" , - отмечает пресс-служба.

Сейчас полиция работает над тем, чтобы установить роль других участников в совершении правонарушения.

Извинения нападавших не освобождает их от ответственности, однако суд может учесть раскаяние и материальную компенсацию расходов на лечение журналиста со стороны злоумышленников.

Автор: Сергей Пышкин