В Одесской области вспыхнул пожар в частном порту

Пожар вспыхнул в частном порту ТИС, что в городе Южный. Огонь охватил площадь 1000 квадратных метров. Об этом заявила пресс-секретарь ГСЧС в Одесской области Марина Мартыненко, сообщает Суспільне.

По ее словам, на территории частного порта загорелся отдельно стоящий состав. Огонь охватил около 1000 квадратных метров.

В пресс-службе порта сообщили, что загорелось пустое складское помещение. В результате пожара никто не травмировался, опасности для работников порта или жителей окрестных сел нет, заверили в ТИС.

По данным пресс-службы ТИС, в 19:05 пожар удалось полностью потушить.