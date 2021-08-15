"Слуга народа" призвала "ОПЗЖ" не спекулировать в отношении гибели мэра

В партии "Слуга народа" призвали представителей партии "Оппозиционная партия – За жизнь" не спекулировать в отношении гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова, сообщает Интерфакс-Украина.

"Призываем представителей партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в дальнейшем воздерживаться от циничных спекуляций вокруг этой темы", - сказано в сообщении.

В политсиле отметили, что сейчас делать выводы и громкие обвинения цинично и безответственно.

Также в партии выразили соболезнования в связи с гибелью Павлова.

Как сообщалось, Национальная полиция Украины возбудила уголовное производство по факту гибели Павлова. В полиции подтвердили информацию о его смерти.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен в понедельник собрать руководителей правоохранительных органов в связи с этим инцидентом.

В Днепровской областной организации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявили о намерении добиваться расследования всех причин гибели Павлова.