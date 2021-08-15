Twitter приостановил верификацию профилей

Социальная сеть Twitter приостановила на несколько недель новые верификации профилей после того, как в июле признала ложную верификацию нескольких ботов как реальных людей, сообщает Корреспондент.

В компании заявили, что приостанавливают программу верификации для того, чтобы улучшить ее. Уже поданные заявки сеть продолжит рассматривать, приостановлена только подача новых.

We’ve temporarily hit pause on rolling out access to apply for Verification so we can make improvements to the application and review process.



For those who have been waiting, we know this may be disappointing. We want to get things right, and appreciate your patience. — Twitter Verified (@verified) August 13, 2021

Twitter возобновит программу через несколько недель.

Напомним, что в июле, соцсеть признала, что ошибочно обозначила аутентичными несколько фейковых профилей, которые могли быть частью сети ботов.