Twitter приостановил верификацию профилей

Социальная сеть Twitter приостановила на несколько недель новые верификации профилей после того, как в июле признала ложную верификацию нескольких ботов как реальных людей, сообщает Корреспондент.

В компании заявили, что приостанавливают программу верификации для того, чтобы улучшить ее. Уже поданные заявки сеть продолжит рассматривать, приостановлена только подача новых. 

Twitter возобновит программу через несколько недель. 

Напомним, что в июле, соцсеть признала, что ошибочно обозначила аутентичными несколько фейковых профилей, которые могли быть частью сети ботов.

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