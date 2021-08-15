Twitter приостановил верификацию профилей
Социальная сеть Twitter приостановила на несколько недель новые верификации профилей после того, как в июле признала ложную верификацию нескольких ботов как реальных людей, сообщает Корреспондент.
В компании заявили, что приостанавливают программу верификации для того, чтобы улучшить ее. Уже поданные заявки сеть продолжит рассматривать, приостановлена только подача новых.
Twitter возобновит программу через несколько недель.
Напомним, что в июле, соцсеть признала, что ошибочно обозначила аутентичными несколько фейковых профилей, которые могли быть частью сети ботов.