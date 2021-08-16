В РФ компании наказали работников за отказ от вакцинации

Фирмы начали наказывать сотрудников-антипрививочников. Каждая пятая российская компания отстранила от работы или уволила сотрудников, которые отказались от прививок от коронавируса и при этом не имели на то медицинских причин, сообщает Лента.Ру.

Издание представило результаты опроса HR-менеджеров 900 компаний, на которые распространяется обязательное требование о вакцинации. В итоге выяснилось, что в 46,7 процента фирм таких сотрудников оказалось менее 10 процентов от числа всего штата, у 33,2 процента — около трети, у 11,8 процента — более 50 процентов.

На отказы от прививок в компаниях реагируют по-разному. Почти половина организаций пока не знает, как поступить с такими сотрудниками, но около 16 процентов HR-специалистов признались, что их компании отстранили от работы отказавшихся привиться сотрудников, а 5 процентов сказали, что антипрививочников уже уволили, хотя формально это незаконно.

Недавнее исследование "Мегаплан" совместно с hh.ru показало, что треть российских компаний (34,6 процента) выступают за увольнение сотрудников, которые отказались от вакцинации против коронавируса. При этом 24,8 процента сказали, что делать это стоит только если у человека нет уважительных причин для отказа от прививки. Еще пять процентов не примут антипрививочников, потому что боятся получить штраф. 65,4 процента считают, что увольнять за такое нельзя.

При этом эксперты верят, что массовых увольнений или перехода работников в другие сферы из-за обязательной вакцинации не будет.