Футболист потерял сознание прямо во время матча

Матч 2-го тура Лиги 1 Марсель - Бордо запомнится не мирового, а страшным эпизодом с футболистом гостей. Самюэль Калу потерял сознание прямо во время поединка, сообщает 24 Канал.

К 57-й минуте счет в матче уже был 2: 2. Однако этими результативными действиями запомнился поединок.

Полузащитник Бордо Самюэль Калу неожиданно упал на газон и потерял сознание перед штрафной ударом Марселя. Футболисты мгновенно подбежали к пострадавшему и старались оказать первую медицинскую помощь. Они объединились и создали круг вокруг Калу, которого медики приводили в чувство.

Все было похоже на жуткий инцидент с Кристианом Эриксеном, который в матче Евро-2020 Финляндия - Дания пережил остановку сердца. Однако здесь сложилось все лучше. Самюэль почти сразу пришел в себя и покинул поле самостоятельно.

Тренерский штаб сразу заменил Калу и дал футболисту отдых.