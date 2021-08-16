Топ-7 простых шагов на пути к снижению веса

Мы с вами знаем, что самое сложное в снижении веса - начать. Не стоит сразу гнаться за олимпийскими результатами, достаточно определить для себя стратегию и тактику и придерживаться намеленного плана, постепенно идя к заветной цифре на весах, сообщает РБК-Украина.

Диетолог Альбина Комиссарова в Instagram предложила разработать стратегию маленьких шагов, которые помогут быть стройнее, без особых усилий. А вы отметьте, какие советы уже выполняете.

Начать вести дневник питания

Многие относятся к этому совету пренебрежительно, не понимая, как много значит этот метод в снижении веса. Записывая все, что едите и пьете, вы можете взглянуть трезво на своё питание со стороны и оценить, что делаете не так. Я молчу про то, что легко отследить реакции организма на определённые продукты, если вас что-то беспокоит.

Откажитесь от спонтанных перекусов

Речь идет о кусочничестве. Постоянно таскать что-то из холодильника, третий раз пить чай на работе с печеньем, есть, пока готовите блюда и так далее. Определите основные приемы пищи и перекусы, если такие вам требуются. Старайтесь отступать от плана, только если испытываете сильный голод. ⠀

Откажитесь от сладких напитков и контролируйте количество молока в кофе

Больше воды и несладких напитков в рационе сэкономят вам массу калорий. Также 2-3 латте в день это уже много. Если любите кофе с молоком, то просите кофе и молоко отдельно и мешайте в нужных вам пропорциях.

Автор: Ольвия Агаркова