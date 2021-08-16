NASA ищет желающих пожить год в условиях приближенных к марсианским

Национальное космическое агентство США (NASA) набирает три команды по четыре человека, которые желали бы провести год в условиях приближенных к марсианским, сообщает УНИАН.

"Марс зовет!"- говорится в сообщении NASA. В рамках "годовой миссии в условиях, симулирующих жизнь в отдаленных мирах", NASA будет проводить наблюдение за участниками эксперимента.

Четыре человека будут жить в помещении, где на территории 160 кв. м будут созданы условия, подобные условиям, с которыми могут столкнуться астронавты на Красной планете. Помещения будут построены с помощью технологии трехмерной печати.

"Аналоговая миссия является чрезвычайно важным этапом тестирования для оценки сложных потребностей проживания на поверхности Марса. Симуляция на Земле поможет нам понять и ответить на физические и ментальные вызовы, с которыми столкнутся астронавты перед полетом", - отметила Грейс Дуглас, ведущий ученый службы передовых технологий продуктов питания NASA.

Среди задач, которые могут выполнять участники эксперимента - симуляция выхода в космос, научные исследования, использование средств виртуальной реальности и робототехники, обмен информацией, сообщили в NASA, передает Голос Америки.