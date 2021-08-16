Страницы в Instagram блокируют за деньги: кто в зоне риска

В сети Instagram все большей популярности набирает услуга по блокировке неугодных аккаунтов. Злоумышленники берут за нее по €5-60. Стоимость зависит от численности подписчиков, сообщает UBR.

Исполнители заказа злоупотребляют политикой соцсети, связанной с запретом выдавать себя за другое лицо или заниматься хулиганством.

Злоумышленники временами даже могут использовать фейковые жалобы на нарушение прав интеллектуальной собственности.

На появление таких платных "блокировщиков" сразу же начали реагировать сервисы, которые предоставляют противоположные услуги – восстанавливают заблокированные по заказу других людей учетные записи.

Не даром среди экспертов этой отрасли мгновенно возникло подозрение, что речь идет об элементарном сговоре между злоумышленниками и сервисами. По заказу неких лиц страницу блокируют, а пострадавший должен будет потратиться еще и на ее восстановление. В самом Instagram борются с такими преступниками достаточно вяло.

В соцсети просто дают несколько рекомендаций на случай, когда аккаунт по непонятным причинам заблокировали. Не более. К слову, на данный момент в Instagram зарегистрированы 15 млн украинцев, и теоретически проблема может коснуться каждого из них. Наличие такой тенденции в Украине подтвердил и телеком-эксперт Роман Химич.

Директор агентства мобильного маркетинга LEAD9 Назар Грынык подкрепил слова Химича.

"Такие схемы существуют уже давно и на Facebook, и на Instagram. Такие услуги предоставляют в Украине фабрики ботов, которых со времен Майдана используют его политические оппоненты. Такая тенденция действительно у нас имеет место" , – рассказывает эксперт.

Кто может стать жертвой

В разговоре с нами советник практики безопасности бизнеса Juscutum Станислав Борис обращает внимание, что сегодня Instagram – не просто социальная платформа для веселого времяпрепровождения и обмена "мемасикамы". Это – масштабный бизнес с настоящими миллионерами.

"Например, известный ирландский боец Конор Мак-Грегор с 41 млн подписчиков в Instagram за одну рекламу в этой социальной сети получает около $120 тыс. Американская актриса, певица, модель Селен Гомес с 250-миллионной аудиторией за один пост просит более $800 тыс." , – подчеркнул эксперт.

И там, где крутятся деньги, всегда появляются мошенники, желающие получить часть заработанного известными блогерами. Таких акул Instagram, как Селена Гомес и Конор Мак-Грегор мошенникам заполучить трудно. Но небольшой бизнес (лавка флориста, выставка фотографа или страница начинающего блогера) легко может стать желанной мишенью.

Какие бывают схемы

Мошеннические схемы могут быть совершенно разными. Злоумышленники добиваются блокировки Instagram-аккаунта жертвы, после чего обращаются к ней с требованием перечислить средства за возвращение страницы владельцу.

К примеру, одним из методов является создание идентичной оригиналу страницы. В дальнейшем "клоном" направляются жалобы в службу поддержки с требованием заблокировать такую же страницу, которая по факту – оригинал. Услуга по блокированию достаточно свободно рекламируется в интернете и стоит не так дорого.

"Еще одним распространенным методом мошенничества является получение доступа к аккаунту с помощью вирусных и фишинговых программ. После этого вымогатели требуют денежного вознаграждения за возвращение доступа к странице" , – рассказывает Борис.

Все эти действия являются уголовно наказуемыми преступлениями, такими как вымогательство, мошенничество и несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин. Однако такие категории преступлений расследовать крайне сложно.

Что делать, чтобы себя обезопасить

Станислав Борис акцентирует, что несколько простых превентивных мер помогут уменьшить вероятность стать жертвой мошенников. Среди них такие:

следует регулярно менять пароль;

не устанавливать одинаковые пароли на все социальные сети и почтовые ящики;

убедиться в том, что пароли являются надежными;

включить двойную верификацию (это значительно усложнит возможность получить доступ к вашей странице);

установить антивирусные программы, которые достаточно неплохо справляются с фишинговым заражением компьютеров;

не использовать подозрительные ссылки;

не передавать свои персональные данные посторонним лицам.