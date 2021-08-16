Цена аренды квартир в Киеве рванула вверх

Накануне нового учебного года в Киеве дорожает аренда жилья. По сравнению с весной 2021 года рост цен в некоторых случаях достиг 23%, сообщает UBR.

Дороже всего снять жилье будет в Печерском районе, а самые дешевые квартиры в столице сдают в Деснянском. Об этом свидетельствует исследование портала OLX.

Так, долгосрочная аренда комнат и квартир в Киеве подорожала в среднем на 3% по сравнению с апрелем 2021-го.

Цены на однокомнатные квартиры скачут от 7 тыс. (Деснянский район) до 16 тыс. грн (Печерск). К примеру, "однушка" в Голосеевском районе обойдется в 11,5 тыс. грн, в Дарницком и Шевченковском – по 11 тыс. В Оболонском и Днепровском районах – квартиры дешевле, по 9 тыс. грн.

Двухкомнатные квартиры стоят от 8 тыс. (Троещина) до 30 тыс. грн (Печерск) в месяц. В Днепровском и Подольском районах – по 11 тыс. грн, на Святошино – 10 тыс. грн. Чуть дороже обойдутся Соломенка (12 тыс. грн) и Оболонь (13 тыс. грн).

Самые дорогие "трешки" также предлагают в Печерском районе – более 55 тыс. грн за месяц. В Шевченковском – 32 тыс. грн. А наиболее дешевые квартиры сдают опять-таки в Деснянском районе – 11 тыс. грн.

Что касается аренды комнат, то на Троещине ее можно снять примерно за 3,1 тыс. грн в месяц. На Печерске – 7,5 тыс. грн, это на 23% больше, чем весной. В среднем же, стоимость части квартиры в Киеве составляет 4,5 тыс. грн, что на 12% дороже по сравнению с весенними месяцами.

Напомним, с начала года стоимость аренды жилья выросла в среднем на 10-15%. При этом больше всего подорожали "социальные" малогабаритные квартиры старой застройки, расположенные вблизи станций метро или транспортных узлов.