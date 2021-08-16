Стилист назвала самые необычные тренды осень-зима 2022

Стилист и блогерша Самаль рассказала, что в сезоне осень-зима 2022 на пике популярности будут шахматный принт, топ-бра, косынки и жилеты. Также в тренде остаются мини-юбки, сообщает Обозреватель.

Кроме того, в моду возвращаются логотипы брендов на одежде. Соответствующий пост эксперт опубликовала на странице в Instagram.

Монограммы

Логотипы снова возвращаются к нам, но теперь в виде возможных вариаций принтов. Такие версии представили на подиуме многие популярные бренды.

Монограммы в тренде. Источник: instagram.com/streetstyle_looks_

Топ-бра

Не самый практичный вариант одежды на холодное время года, тем не менее дизайнеры предлагают интегрировать его в теплый гардероб, надевая бра топы поверх платьев, джемперов и даже пиджаков.

Топ-бра в тренде. Источник: instagram.com/streetstyle_looks_

Шахматный принт

Не обошел стороной модные подиумы успех нашумевшего сериала "Ход королевы", одним из самых актуальных принтов сезона будет шахматная клетка.

Шахматный принт в тренде. Источник: instagram.com/streetstyle_looks_

Косынки

Одним из самых трендовых головных уборов на ближайшие сезоны станут косынки из плотных материалов – это отличная стильная альтернатива шапкам на осень.

Косынки в тренде. Источник: instagram.com/streetstyle_looks_

Жилеты

Еще один очень логичный трикотажный тренд на осень и зиму – уютные и теплые жилеты в разных фасонах и оттенках.

Жилеты в тренде. Источник: instagram.com/streetstyle_looks_

Футуризм

Металлик, переливающиеся фактуры, металлизированные предметы одежды и серебряные аксессуары буквально переполняли подиумы. В повседневных образах этот стиль нужно использовать дозированно.

Футуризм в тренде. Источник: instagram.com/streetstyle_looks_

Мини

Тренд, перекочевавший из весенне-летнего сезона. В холодный период, чтобы не замерзнуть, можно сочетать с колготками в тон подола или обуви, леггинсами, высокими ботфортами.