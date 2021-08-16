Смерть мэра Кривого Рога Павлова: появилось видео

В сети появилось видео с камер видеонаблюдения в доме мэра Кривого Рога Константина Павлова, сообщает Depo.ua.

На обнародованных кадрах зафиксирован момент смерти Константина Павлова.

Видео появилось в Telegram-канале Репортер UA. На записи видно, что мужчина был дома один. Он ходил по коридору с оружием в руках. Также видно, что он много курил и с кем-то переписывался по телефону. Затем Павлов выстрелил.

Авторы Telegram-канала добавляют, что время и дата на камерах сбиты, а также, что в середине видео вырезан фрагмент.

В сообщении высказали предположение, что полное видео обнародуют сегодня в 10:00 во время брифинга МВД.