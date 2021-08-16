АМКУ оштрафовал три компании за сговор на торгах по ремонту дорог

Антимонопольный комитет Украины обнаружил причастность к искажению результатов торгов по процедуре закупки «Эксплуатационное содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного значения в Винницкой области (дополнительно)», сообщает ЮрЛига.

Обвиняются три компании:

ООО «Спільне українсько-австрійське підприємство «Інтервіас Україна»;

дочернего предприятия ОАО «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» - «Вінницький облавтодор»;

ООО «ШЛЯХБУД».

"Речь идет о состоявшихся торгах в 2019 году. Их заказчиком была Служба автомобильных дорог в Винницкой области Государственного агентства автомобильных дорог Украины. Ожидаемая стоимость закупки составляла 50 000 000 грн. Победителем в аукционе стало общество с ограниченной ответственностью «Спільне українсько-австрійське підприємство «Інтервіас Україна»", - говорится в сообщении АМКУ.

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Как установил АМКУ в ходе расследования, указанные субъекты хозяйствования согласовали между собой условия участия в тендере, поэтому конкуренция между ними была устранена.

Учитывая выявленные факты, АМКУ признал такие действия нарушением Закона Украины «О защите экономической конкуренции» в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов.

За нарушения на компании наложены штрафы на общую сумму 45 859 828 грн.

Также отмечается, что субъекты хозяйствования, признанные АМКУ нарушителями Закона Украины «О защите экономической конкуренции», лишаются права участвовать в торгах на 3 года.