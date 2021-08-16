Лицензии онлайн: какие можно будет оформить первыми

Осенью ряд лицензий украинские предприниматели смогут получать с помощью системы "Е-разрешение", которая значительно ускорит и упростит процесс взаимодействия с государственными органами. Решение о внедрении данного механизма принял Кабинет министров на своем недавнем заседании, сообщает UBR.

В интервью замминистра экономики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Игорь Дядюра рассказал, что первые 13 лицензий будут доступны в системе с сентября-октября.

По его словам, весь список лицензий и разрешений на хозяйственную деятельность достиг 1,5 тыс. позиций. Часть из них будут переведены в безбумажный вид – в рамках стратегии paperless, объявленной президентом. Остальные нужно будет упразднить за ненадобностью.

"Например, заменить лицензию на декларацию" , – отметил он.

По его мнению, механизм лицензий нужен только там, где существует опасность для жизни, здоровья и экологии.

Игорь Дядюра сообщил, что многие реестры в настоящий момент существуют исключительно в устаревшем формате – в виде "бумажных амбарных книг". Также есть эксель-файлы, "гугл-доки" и др.

По его словам, главная проблема – это когда заявки от предпринимателей теряются, и никто не знает, где они "лежат". Поэтому приходится подавать их повторно, а на это уходит драгоценное время.

Замминистра экономики рассказал, что "Е-разрешение" призвано решить три проблемы. Первая – paperless, подача и получение документов в безбумажном виде.

Вторая – прозрачность и контроль. Система позволит из единого центра видеть и отслеживать все заявки и обращения от бизнесменов.

Третья – влияние. Государственная регуляторная служба будет в интересах субъектов хозяйствования "оказывать влияние" на чиновников, которые "не очень качественно работают".