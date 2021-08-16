Полякова очаровала образом на красной дорожке

Суперблондинка в эффектном наряде посетила открытие Одесского международного кинофестиваля, сообщает Корреспондент.

Украинская певица Оля Полякова поделилась в Instagram снимками выхода на красную дорожку Одесского международного кинофестиваля в компании продюсера Михаила Ясинского.

Исполнительница выбрала роскошный черно-белый наряд от дизайнера Андре Тана. Ее образ дополнили комплект украшений, стильная прическа и яркий макияж.

"Горжусь нашим кинематографом и развитием украинского кино! Такое красивое событие мотивирует талантливых режиссеров воплощать шикарные проекты в реальность!" – отметила Полякова в подписи к публикации.

Поклонники засыпали певицу комплиментами, подчеркнув, что она выглядит значительно моложе своего возраста.

"Идеальная", "Образ просто отпад! Шикарна! Выглядишь на 20!", "Сногсшибательная", "Даже помолодела", "Красотка" Выглядишь на 25", "Прям не узнать" , – написали фолловеры в комментариях.

Оля Полякова и Михаил Ясинский instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова и Михаил Ясинский instagram.com/polyakovamusic

Михаил Ясинский instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова и Михаил Ясинский instagram.com/polyakovamusic

Михаил Ясинский instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова и Михаил Ясинский instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова и Михаил Ясинский instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова и Михаил Ясинский instagram.com/polyakovamusic