Рынок пива в пандемию снизился

За последние 12 месяцев украинский рынок пива сократился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной причиной этого стало не только снижение покупательной способности, но и спад продаж напитка через традиционные каналы, сообщает UBR.

В частности, снизилась реализация пива в несетевых продуктовых магазинах, а также в негородской части страны – поселках и селах. Об этом рассказала маркетинг-директор AB InBev Efes Украина Анна Руденко.

Она отметила, что весомая доля рынка перетекла в сетевые розничные магазины. Из-за карантина люди меньше передвигались, делали покупки реже, но больше покупали за один визит в магазин.

"Кроме того, из-за карантинных ограничений, у людей было меньше ситуаций, в которых они обычно пьют пиво – встреч с друзьями после работы, походов в гости, празднований в больших компаниях" , – объясняет Руденко.

Хотя на сегмент HoReCa, в частности рестораны, и до пандемии приходилась незначительная часть продаж пива в Украине, но во время пандемии, из-за прекращения роста рынка, показатель снизился еще сильнее.

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В 2019 году на долю кафе, баров и ресторанов в Украине приходилось 8,9% продаж, а в 2020-м доля этого канала упала до 6,4% от всего рынка пива, говорит Руденко.

"В 2021 году ожидается частичное восстановление сегмента HoReCa, но его доля все еще будет ниже 2019-ого" , – констатирует представитель AB InBev Efes Украина.

Запрет на работу ресторанов во время пандемии, впрочем, не так сильно затронул отечественный рынок пива, если сравнивать его с Западной Европой. Как поясняет Анна Руденко, в Бельгии и Великобритании через HoReCa продают 40-50% пива, а "рестораны там были закрыты гораздо дольше, чем в Украине" .