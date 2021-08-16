США могут лишить Россию статуса страны с рыночной экономикой

Министерство торговли США начало расследование на предмет соответствия экономики России рыночному статусу, сообщает Деловая столица.

Соответствующее заявление было опубликован в официальном издании американского правительства Federal Register.

"В рамках расследования справедливой стоимости нитрата аммония, поставляемого из Российской Федерации, мы обнаружили, что заявитель (компании из США, — "ДС") предоставил достаточные доказательства для министерства торговли, чтобы рассмотреть вопрос о том, следует ли продолжать рассматривать Россию как страну с рыночной экономикой для целей закона об антидемпинговых пошлинах" , — говорится в комментарии Министерства торговли.

Минторговли США ссылается на закон о тарифах от 1930 года, в котором и прописаны критерии отнесения той или иной страны к стране с рыночной экономикой. В законе зафиксированы 6 критериев, соответствие которым дает возможность признать рыночность экономики. Если экономика страны не соответствует какому-то критерию, то уполномоченный орган (то есть министерство торговли) может квалифицировать страну как нерыночную.

Перечень из шести критериев следующий: 1) степень конвертируемости валюты иностранного государства в валюту других стран; 2) степень, в которой ставки заработной платы в иностранной стране определяются путем свободных переговоров между работниками и менеджментом; 3) степень, в которой совместные предприятия или другие инвестиции фирм других зарубежных стран разрешены в иностранной стране; 4) степень государственной собственности или контроля над средствами производства; 5) степень государственного контроля за распределением ресурсов и за решениями предприятий о ценах на продукцию и объемах выпуска; 6) другие соответствующие факторы, которые уполномоченный орган сочтет необходимыми.

Отметим, что статус рыночной экономики очень значим для экспортеров, так как значительно усложняет возможность введения антидемпинговых пошлин против них. Если экономика считается нерыночной, то в ходе антидемпинговых расследований в США в отношении поставок продукции из этой страны себестоимость выпуска той или иной продукции рассчитывается исходя из аналогичной стоимости затрат на ее производство "в третьих странах", в которых она может быть значительно выше, что позволяет легко доказать демпинг и ввести антидемпинговые пошлины.