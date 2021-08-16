Талибам важно снять клеймо террористов - эксперт о событиях в Афганистане

Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос объяснил, что происходит в Афганистане, где боевики "Талибана" захватывают власть, сообщает Украина 24.

"Произошла полная демотивация людей, режима, армии, правительства, то есть мы имеем дело с так называемым эффектом победителей. Он состоит в том, что США, по сути, подписав соглашения с "Талибаном", признали их победителями, и это был четкий и понятный сигнал всем слоям афганского общества, что рано или поздно "Талибан" придет к власти. И это уже был только вопрос времени. Американцы начали вывод войск, и режим пал", — сказал он.

Эксперт рассказал, как талибы будут действовать дальше.

"Сейчас "Талибан" будет делать все, чтобы избежать международной изоляции. Именно для этого они осуществили шаги, чтобы не брать Кабул силой, вести переговоры, создать временное правительство и передоговариваться с ключевыми игроками как в регионе, так и в мире. Для талибов важно, чтобы с них сняли клеймо террористов, и по крайней мере на первом этапе они будут пытаться делать все для того, чтобы избежать изоляции.