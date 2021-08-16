Плата за землю: налоговики напомнили срок исковой давности

Налоговым кодексом (дальше - НКУ) установлена обязанность плательщикам земельного налога о декларировании и уплате надлежащей суммы налога, сообщает ЮрЛига.

В частности, положениями НКУ предусмотрено, что плательщики платы за землю (кроме физических лиц) самостоятельно исчисляют сумму платы за землю ежегодно по состоянию на 1 января и не позже 20 февраля текущего года подают в соответствующий контролирующий орган, по местонахождению земельного участка, налоговую декларацию на текущий год (п. 286.2 ст. 286 НКУ), ﻿указывают в Главном управлении ГНС в Сумской области.

Контролирующий орган имеет право провести проверку и самостоятельно определить сумму денежных обязательств, не позже окончания 1095 дня (2555 дня - в случае проведения проверки операции в соответствии со ст. ст. 39 и 39 прим. 2 НКУ), наступающего за последним днем предельного срока представления отчетности, или предельного срока уплаты денежных обязательств, а если такая налоговая декларация была предоставлена позже, - за днем ее фактического представления.

Что касается физических лиц, то начисление земельного налога осуществляют контролирующие органы самостоятельно на основании данных из реестра. Сроки исковой давности предусмотрены нормами части первой ст. 257 Гражданского кодекса. В соответствии с документом общая исковая давность устанавливается длительностью в три года.

То есть контролирующий орган может осуществить начисление физическому лицу платы за землю за три года.