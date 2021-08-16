В Киеве заметили британский спорткар McLaren

На киевских улицах заметили британский спорткар McLaren 570S на украинских номерах. Модель является конкурентом немецкому Porsche 911, сообщает Обозреватель.

Автомобили марки McLaren достаточно редкие у нас в стране, поэтому появление каждого нового экземпляра вызывает живой интерес автолюбителей.

До первой "сотни" автомобиль разгоняется за 3,2 секунды, а максимальная скорость может достигать 328 км/ч. Источник: McLaren

Эта модель появилась в гамме компании в 2015 году – автомобиль презентовали на автошоу в Нью-Йорке. McLaren 570S имеет центральное расположение мотора. В основе конструкции – монокок из углеродного композита и пространственные фермы спереди и сзади, а кузовные панели изготовлены из алюминия.

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Битурбированный мотор V8 объемом 3,8 л развивает мощность до 570 л.с. В паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач, а привод осуществляется на задние колеса. Салон отделан кожей, а на приборной панели расположились два цифровых экрана.

Салон отделан кожей, а на приборной панели расположились два цифровых экрана. Источник: McLaren

До первой "сотни" автомобиль разгоняется за 3,2 секунды, а максимальная скорость может достигать 328 км/ч. В момент дебюта за модель просили от 145 тысяч футов стерлингов (примерно 170 тысяч евро). По данным портала AutoScout24 стоимость McLaren 570S варьируется от 137,5 до 166 тысяч евро.