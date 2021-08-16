Отсутствие дистанционки и непривитые учителя: чего ждать от нового учебного года

До начала нового учебного года остается несколько недель. В школах детей ждут новое питание, отсутствие дистанционки и педагоги, которым разрешили работать без прививок от коронавируса, сообщает Деловая столица.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет анонсировал, что дети начнут обучение в "полноформатном" режиме с 1 сентября, а дальше все будет зависеть от эпидемической ситуации в каждом отдельном регионе.

"Хочу акцентировать, что при любом уровне эпидемической опасности образовательный процесс будет продолжаться" , — заверил чиновник.

Как будут работать школы

Правительство продолжило адаптивный карантин в Украине до октября и решило, что в случае перехода регионов к "желтому", "оранжевому" или "красному" карантинному уровню школе нужно иметь не менее 80% полностью привитого персонала для продолжения работы.

Если же вакцинированных учителей будет недостаточно, учебное заведение будет вынуждено идти на дистанционную форму обучения. Сейчас вся Украина — в "зеленой" зоне. Однако ученые НАН уже указывают на распространение штамма "Дельта" регионами, доля вакцинированного населения — менее 6%, а министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключил введения осеннего локдауна.

Следовательно, именно с началом учебного процесса часть регионов может "покраснеть", но вероятнее всего, что эпидемическая ситуация 1 сентября будет стабильной и дети пойдут в школу. Новые правила — упрощенные, ведь еще весной в "желтых" регионах запрещалось посещать учебные заведения, если на самоизоляции через COVID-19 или контакт с больным находится более 50% школьников и персонала. Также под запретом были любые массовые мероприятия.

Шкарлет отметил, что, если эпидситуация ухудшится и учебное заведение не сможет работать в очном формате, будут организованы другие формы (смешанная или дистанционная) и дети будут продолжать обучение. В то же время в МОН ранее признавали, что очному обучению трудно найти замену в дистанционной форме и не все украинские семьи имеют дома необходимую технику для него, но уверяли, что динамика оценок дистанционки — "уверенно-положительная" .

Карантинные мероприятия

По состоянию на август остаются актуальными требования с постановления главного государственного санитарного врача от августа прошлого года. Вход в школу родителей и учеников возможен только при наличии защитной маски (в частности, изготовленной самостоятельно) или респиратора и с измерением температуры. Температура не должна быть выше 37,2 градуса.

Дети с 1 до 4 класс могут не носить маску, а ученики 5–11 классов должны одевать ее на перемене и в коридоре. Во время урока маски не нужны. В "зеленой" и "желтой" зонах учителя также могут не использовать масок во время урока, однако если регион перейдет в "оранжевую" или "красную" зону, им придется надевать защитные щитки.

Также в учебных заведениях должны быть установлены места для обработки рук антисептическими средствами, а в санитарных комнатах — жидкое мыло и бумажные полотенца (или электросушилки).

Вакцинация педагогов

В МОН уверены, что только благодаря вакцинации от коронавируса педагоги вновь смогут вернуться к привычной жизни и обучению. Там напомнили, что вакцинация работников учреждений происходит "организованно, мобильными бригадами по иммунизации" . В то же время показатели прививок среди педагогов в регионах пока разнятся. Например, в Луцке вакцинировано около 26%, тогда как на Львовщине — почти 50%.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев напомнил, что недопуск невакцинированного педагога к работе в настоящее время является незаконным.

"Надо осознавать (особенно руководителям учебных заведений), что вакцинация педагогических работников не является обязательной: как и для всех остальных граждан, она остается добровольной" , — подчеркнул Горбачев.

Омбудсмен подчеркнул, что руководитель учебного заведения не имеет права ограничивать доступ к работе в школе учителя, который не получил прививку. Он предупредил, что будет защищать права педагогических работников, если директора не будут допускать их к работе.

В то же время Горбачев также призвал педагогов прививаться, ведь "вакцинируясь, работник учебного заведения способствует защите права, прежде всего своего и всех участников образовательного процесса, на жизнь и здоровье".

Также о добровольности вакцинации высказался и министр Шкарлет.

"Подчеркиваю, что вакцинация добровольная. Никто не имеет права принуждать к этим действиям" , — написал он.

Новое питание

Еще в апреле правительство изменило организацию питания детей в школах, садах и детских лагерях в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Уже с 1 сентября в детских меню будет меньше сахара, соли и насыщенных жиров.

С обедов исчезнут колбаса, сосиски, замороженные полуфабрикаты и другие технологически обработанные мясные и рыбные блюда, а также газированные напитки с повышенным содержанием сахара и мучные кондитерские изделия. Разработчики меню будут обязаны учитывать потребности детей, имеющих диабет, не воспринимающих глютен или лактозу, добавить в меню овощи и другие полезные продукты.

Новое меню презентовали в конце мая в Киеве. Точная цена пока неизвестна, однако ориентировочно она составит от 14 до 25 грн в день. Над меню работали технологи, диетологи, представители Минздрава, Минобразования, Минэкономики, шеф-повар Евгений Клопотенко и команда проекта CultFood. Блюда будут повторять раз в месяц, всего в меню будет 160 позиций, среди которых традиционные украинские и популярные иностранные блюда. На заседании в августе правительство выделило дополнительные 140 млн грн, которые также должны направить на улучшение школьного питания.

Учителя с ноутбуками

В июле Кабмин направил 980 млн грн. с COVID-фонда на покупку ноутбуков для более 60 тыс. учителей по всей Украине.

"Пандемия изменила образовательный процесс, большинство уроков перешли из класса в зум-конференции. Однако, к сожалению, не у всех учителей была техническая возможность обучать детей в таком формате" , — напомнили в Минцифры.

Субвенция, по которой будут покупать технику, предусматривает покупку ноутбуков хорошего качества стоимостью 20 тыс. грн. для всех областей и Киева. В то же время в правительстве не уточнили, ноутбуки какой фирмы планируют закупать.

"Сейчас ожидаем от областей слаженной работы по организации закупочных процедур, чтобы учителя как можно скорее получили ноутбуки. Для этого МОН совместно с Минцифры подготовил письмо-разъяснение для областей, где четко описано, как реализовать эту субвенцию" , — сообщал Шкарлет.

Дети и родители будут начинать новый учебный год в гораздо более спокойных условиях, чем прошлый. Дальше все будет зависеть от уровня вакцинации среди педагогов и распространения в стране новых штаммов. Остается надеяться, что в это время власть будет работать над улучшением качества дистанционного обучения.

Виктория Хожаинова