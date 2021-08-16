Озвучены зарплаты врачей-"фопов"

В Украине средняя зарплата ФЛП-врача за месяц в 2020 году составила 46 тыс. грн, сообщает UBR.

Отмечается, что речь идет о физлицах-предпринимателях, которые сотрудничают с Нацслужбой здоровья и обслуживают пациентов по госпрограмме медицинских гарантий (НСЗУ). Их доходы в 2020 году составили 224,79 млн грн в целом. В большей части это – это семейные врачи, свидетельствуют данные платформы "Опендатабот".

В "Опендатабот" определили ФЛП-врачей – рекордсменов по уровню доходов:

врачи-ФЛП из Кировоградской области получили в 2020 году примерно 82 тыс. грн в месяц;

врачи-ФЛП из Николаевской области – 68 тыс. грн в месяц;

врачи-ФЛП в Киеве – 58 тыс. в месяц.

Больше всего договоров с НСЗУ заключили ФЛП-врачи из:

Одесской (50);

Львовской (34);

Днепропетровской (33) областей.

Отметим, программа медицинских гарантий в полном объеме внедряется с апреля 2020 года, семейные врачи по программе начали работать с 2018 года.