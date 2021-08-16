В МОЗ назвали условия, при которых разрешат работу заведений во время карантина

Министерство здравоохранения Украины намерено разрешить работать во время жесткого карантина некоторым заведениям при условии вакцинации свыше 80% коллектива, а также работать ТРЦ по специальной системе, об этом заявил Союз украинских предпринимателей, сообщает Интерфакс-Украина.

В частности планируется:

- разрешить работу предприятий/организаций, если вакцинировано около 80% коллектива;

- допускать в учреждения вакцинированных клиентов и потребителей;

- разрешить работу учебных заведений при вакцинации 80% сотрудников;

Помимо этого, по примеру Германии планируется внедрить отдельный программный продукт для торгово-развлекательных центров, который позволит отслеживать загрузку ТРЦ, проводить запись для посещения на конкретное время и допускать для посещения покупателей, которые сделали ПЦР-тест, экспресс-тест на месте или вакцинированы.

Министр также подчеркнул, что при ухудшении эпидситуации никаких ключевых изменений в постановление о карантине не планируется, будет действовать адаптивный карантин.