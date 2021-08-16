На Херсонщине разоблачили агента российской военной разведки

Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли разведывательно-подрывную деятельность агента Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ГУ ГШ ВС РФ) на Херсонщине. Им оказался местный житель, пенсионер Вооруженных сил СССР, сообщает СБУ.

Сотрудники СБУ выяснили, что злоумышленник согласился на сотрудничество со спецслужбой страны-агрессора по идеологическим соображениям.

По заданию российских кураторов он:

собирал сведения о схеме охраны и обустройства одного из стратегических объектов критической инфраструктуры региона;

идентифицировал представителей специальных служб Украины;

передавал данные о гражданах, которые могли бы быть потенциальными объектами для вербовки.

Полученные на выполнении задач российской спецслужбы сведения агент передавал скрытыми каналами связи.

В ходе обысков по месту жительства правонарушителя изъято:

средства связи, используемые для контактов с кураторами, переписку с инструкциями;

оружие с патронами и взрывчатку.

Гражданину Украины сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются оперативно-следственные действия.