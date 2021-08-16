Чаус заявил, что его насильно удерживали в подвале четыре месяца

Экс-судья Николай Чаус в суде заявил, что его четыре месяца насильно удерживали в подвале, сообщает УНИАН.

Сегодня коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда рассматривает апелляционную жалобу защитников Чауса и апелляционную жалобу прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры на решение Высшего антикоррупционного суда относительно меры пресечения для Чауса в виде домашнего ареста.

В самом начале заседания защита Чауса объявила отвод коллегии судей, но этот отвод не был удовлетворен. После этого суд начал решать вопрос о трансляции судебного заседания на телевизионных каналах.

В ходе этого рассмотрения защитники Чауса заявили, что заседание нужно проводить в закрытом режиме, как и в первой инстанции, поскольку будет озвучиваться местонахождение Чауса, а также обстоятельства его исчезновения и возвращения в Украину, что, по их мнению, может повредить безопасности подозреваемого. Прокуроры не возражали против закрытого заседания, и в результате судьи приняли решение о том, что дальнейшее рассмотрение ходатайств будет проходить в закрытом режиме.

Следует также отметить, что Чаус тоже поддержал ходатайство своих защитников.

"Вы же понимаете, если четыре месяца держать судью в подвале и в маске, и кого-то интересует, как он выносил решения, то если это озвучить сейчас на все общество, то будут очень негативные последствия. Поэтому я поддерживаю позицию своего адвоката" , - сказал Чаус.

Дело Чауса: что известно

4 августа Высший антикоррупционный суд отправил экс-судью Николая Чауса под круглосуточный домашний арест. Эта мера пресечения будет действовать в течение 60 суток.

31 июля в СБУ заявили, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл мужчина, который представился Николаем Чаусом и попросил вызвать именно сотрудников спецслужбы.

Как утверждали в СБУ, Чаус предоставил следователям данные относительно его похищения и лишения свободы. В связи с этим в отношении Чауса "приняты меры для обеспечения его безопасности".

В то же время ряд СМИ сообщили о том, что Чауса задержали в одном из сел Винницкой области после звонка одного из местных жителей. Правоохранителям Чаус якобы подтвердил свою личность и сообщил, что был похищен неизвестными.

В свою очередь НАБУ настаивала на передаче им Чауса, обвиняемого в коррупции.

9 августа 2016 года детективы НАБУ уличили судью Чауса в получении 150 тыс. долларов взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он держал деньги в стеклянной банке.

В сентябре того же года Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на задержание и арест судьи. Однако Чаус бежал из Украины и скрывался в Молдове.