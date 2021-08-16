АЗС подогнали цены под расчеты Минэкономики: дизельное топливо подешевело

Средняя цена по стране бензина А-95 за выходные (13-16 августа) снизилась на 4 коп./л и составила 30,22 грн/л, бензин А-92 подешевел на 1 коп./л — до 29,32 грн/л, а дизельное топливо скинуло 17 коп./л (до 28,25 грн/л), сообщает Enkorr.

В частности, WOG снизил цену на дизельное топливо на 60 коп./л, до 28,64 грн/л. «Пятерка» обычной марки на станциях этой сети подешевела на 19 коп./л, до 31,67 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

SOCAR снизил цену бензинов на 19-21 коп./л, ДТ осталось на прежнем уровне — 32,48 грн/л. Отметим, в компании заявляют, что реализуемое дизтопливо подпадает под категорию фирменного, цены на которое не подлежат госрегулированию.

В сети Shell «двойка» и «пятерка» подешевели на 9 и 19 коп/л, до 30,80 и 31,67 грн/л соответственно, ДТ — на 55 коп./л, до 28,69 грн/л.

AMIC на 48 коп./л снизил цену дизельного топлива (28,51 грн/л) и на 1 коп/л — бензина марки А-95 (31,04 грн/л).В сети KLO на 55 коп/л подешевело только дизельное топливо, до 28,54 грн/л.

В таких сетях как «БРСМ-Нафта», Автотранс, BVS и Motto топливо подешевело в пределах 8-70 коп./л.