Врач-диетолог рассказала о правилах питания при мигрени

Режим питания и продукты являются далеко не последними факторами, влияющим на возникновение приступов, сообщает Clutch.

Доктор Ольга Безуглая сообщила, что лечение должно быть направлено, в первую очередь, на устранение факторов, провоцирующих болезнь, ведь у большинства людей всё лечение заболевания сводится только к купированию приступов.

Однако режим питания и продукты влияют на частоту приступов мигрени.

Правила питания при мигрени: