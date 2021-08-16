Врач-диетолог рассказала о правилах питания при мигрени

Врач-диетолог рассказала о правилах питания при мигрени

Режим питания и продукты являются далеко не последними факторами, влияющим на возникновение приступов, сообщает Clutch.

Доктор Ольга Безуглая сообщила, что лечение должно быть направлено, в первую очередь, на устранение факторов, провоцирующих болезнь, ведь у большинства людей всё лечение заболевания сводится только к купированию приступов.

Однако режим питания и продукты влияют на частоту приступов мигрени.

Правила питания при мигрени:

  • обязательно от трех до пяти приемов пищи в день;
  • не пропускать завтрак. Согласно результатам исследований это повышает риск приступов;
  • не голодать;
  • не переедать;
  • следить за реакцией организма на каждый продукт (воздействие пищи на головные боли у каждого человека разное);
  • исследования показали, что пищевые аллергены такие как рыба, яичный белок, яичные желтки, орехи, цитрусовые и клубника не связаны с приступами головной боли, однако люди с мигренью все же чаще страдают аллергией на пыльцу по сравнению с людьми, которых не беспокоит данное заболевание);
  • пищевые триггеры такие как сыр, шоколад, молоко, мясные полуфабрикаты могут влиять на частоту мигреней.

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