Врач рассказала о правилах питания при мигрени
Режим питания и продукты являются далеко не последними факторами, влияющими на возникновение приступов, сообщает Clutch.
Доктор Ольга Безуглая сообщила, что лечение должно быть направлено, в первую очередь, на устранение факторов, провоцирующих болезнь, ведь у большинства людей всё лечение заболевания сводится только к купированию приступов.
Однако режим питания и продукты влияют на частоту приступов мигрени.
Правила питания при мигрени:
- обязательно от трех до пяти приемов пищи в день;
- не пропускать завтрак. Согласно результатам исследований это повышает риск приступов;
- не голодать;
- не переедать;
- следить за реакцией организма на каждый продукт (воздействие пищи на головные боли у каждого человека разное);
- исследования показали, что пищевые аллергены (рыба, яичный белок, яичные желтки, орехи, цитрусовые и клубника) не связаны с приступами головной боли, однако люди с мигренью все же чаще страдают аллергией на пыльцу по сравнению с людьми, которых не беспокоит данное заболевание;
- пищевые триггеры (сыр, шоколад, молоко, мясные полуфабрикаты) могут влиять на частоту мигреней.