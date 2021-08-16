В Одесской области нашли партию кокаина на $10 млн

В Одесской области правоохранители выявили партию кокаина, которая прибыла в порт "Южный" на контейнеровозе из Эквадора, сообщает Интерфакс-Украина.

"Правоохранители обнаружили скрытое от таможенного контроля наркотическое средство "кокаин", контрабандно перемещенное в Украину. Наркотик прибыл из Республики Эквадор через контейнерный терминал одного из портовых операторов в технологических полостях морских рефрижераторных контейнеров с грузом бананов в 50 брикетах весом брутто около 60 кг" , - указывается в сообщении.

Стоимость изъятой партии кокаина на "черном рынке" составляет ориентировочно $10 млн.

Проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, привлечение их к уголовной ответственности и предупреждение совершения новых преступлений.

Также проверяется причастность к контрабанде очередной партии наркотика задержанных ранее трех членов международной преступной группировки - граждан Албании, Румынии и Украины.