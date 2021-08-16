Бесплатные счета для бизнеса: ПриватБанк объявил о запуске акции

Государственный Приватбанк с 16 августа начнет бесплатно открывать и обслуживать счета для бизнеса. Программа продлится почти три месяца, сообщает UBR.

В акции под названием "Успешный бизнес" могут участвовать юридические лица и частные предприниматели, которые не имеют открытого текущего счета в Приватбанке. Исключения составляют коммунальные медицинские учреждения, общественные и благотворительные организации, для которых действуют индивидуальные тарифы.

Бесплатно открыть счет в гривнах можно с 16 августа по 5 сентября. Льготные условия (отсутствие абонплаты) будут действовать для предпринимателей до 31 октября.

Также процедуру открытия счета можно осуществить в любом отделении банка или на его сайте. Во втором случае необходимо обязательно быть зарегистрированным предпринимателем и клиентом как физическое лицо, например, иметь карточку или депозит. Подписать договор можно в режиме онлайн с помощью SmartID в приложении "Приват24".

В пресс-службе также сообщили, что Приватбанк является основным финансовым учреждением для 70% предпринимателей и 45% юридических лиц в Украине. Кроме этого, сотрудничают с ним 65,7% от всех компаний и 73,3% предпринимателей страны.