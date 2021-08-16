Эксперт оценил вероятность отказа ФРГ от "Северного потока-2"

Отказ Германии от "Северного потока-2" станет грандиозным политическим поражением руководства России и покажет, что оно неспособно создавать выгодные для страны проекты. Об этом заявил политолог Сергей Марков. По его оценке, отказ партнера Москвы от трубопровода весьма вероятен в случае прихода к власти партии "Зеленых", сообщает Лента.Ру.

Политолог убежден: опасность того, что Германия откажется от трубопровода, весьма велика, связано это, прежде всего, с возможным образованием коалиции партии "Зеленых" и социал-демократов. В таком случае правительство будет действовать не столько в интересах своего государства, сколько в интересах США, которым невыгоден "Северный поток-2".

Причины возможной остановки трубопровода

"Становление канцлером представителя "Зеленых" будет связано даже не с тем, что партия как-то особенно популярна, а, скорее, с тем, что она находится где-то между социал-демократами, христианскими и свободными. И, соответственно, может организовать коалицию с любой из них.

Раньше христианские и социал-демократы работали вместе, но теперь последние могут отказаться от этого союза, поскольку он буквально уничтожает их партию, делая в глазах избирателя беспринципными людьми, коррупционерами, готовыми пойти во власть даже со своими главными оппонентами" , — считает Марков.

У "Зеленых" ввиду этого появляется возможность создать коалицию с любой из партий и самостоятельно сформировать правительство. Они, по мнению политолога, захотят получить пост канцлера — их лидер достаточно популярна среди избирателей, так что проблем с этим быть не должно. Марков считает, что в этом году "Зеленые", как минимум, наберут достаточно много голосов, особенно с учетом того, что они тесно связаны с демократической партией США.

"А ведь это тоже имеет огромное значение, — заметил политолог. — Демократы в Штатах находятся у власти и представляют мощнейшую державу, доминирующую в мире. Соответственно, в том числе и с их помощью, "Зеленые", действительно, могут прийти к власти, представляя американские интересы и работая резко против России.

Им не столько не нравится "Северный поток-2", сколько то, что этот проект принадлежит нашей стране. И здесь возникает парадокс, ведь газ — самый экологичный источник получения энергии по сравнению с нефтью, углем, атомной энергетикой и, полагаю, даже ветряками".

Партия также выступает против развития в Германии тяжелой промышленности, во многом для которой и нужен газ. Им предпочтительнее постиндустриальный тип экономики, который предполагает большее развитие различных сервисов.

Последствия

Тем не менее, как считает Марков, говорить о том, что страна потеряет статус промышленной державы, — преувеличение, ведь она была таковой и до "Северного потока-2".

"Трубопровод невыгоден, скорее, Штатам, чем Германии — это позволит стране выиграть в конкуренции у немецких корпораций. Кроме того, в случае отказа от "Северного потока-2" государство станет еще более зависимым от США, ведь газ придется брать не напрямую из России, а из Катара, Саудовской Аравии, то есть, стран-союзников американцев, которые могут менять свою политику по первому приказу партнеров. Так что партия "Зеленых" только раньше была за экологию. Теперь это классический проамериканский блок" , — резюмировал политолог.

Для России, по мнению Маркова, отказ Германии от трубопровода может окончиться печально. Во-первых, это будет означать огромную трату денег, а во-вторых, станет однозначным политическим поражением, показав, что руководство страны неспособно создавать выгодные для России проекты и даже выгодные для Германии.