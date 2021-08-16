НБУ запретил работу более чем 30 финансовых компаний

Национальный банк Украины применил меры воздействия к 32 участникам рынка небанковских финансовых услуг. Это касается трех лизингодателей, 12 ломбардов и 17 финансовых компаний, сообщает РБК-Украина.

Как отмечает пресс-служба НБУ, с 16 августа 2021 года, компании теряют право на деятельность по предоставлению финансовых услуг, которая требует соответствующей лицензии.

В частности, теряется право:

1) заключать договоры (продлевать срок действующих договоров) об оказании финансовых услуг с клиентами по виду финансовых услуг, на которые были выданы лицензии;

2) заключать договоры (вносить изменения в действующие договора) о предоставлении финансовых услуг, имеющих как следствие увеличения их обязательств перед клиентами.

В то же время отзыв лицензий не прекращает обязанности финансовых учреждений выполнять свои обязательства по договорам с клиентами по финансовым услугам, заключенным до даты вступления в силу решений об отзыве лицензий.

По данным пресс-службы, 4 июня НБУ принял решение применить к ряду участников рынка небанковских финансовых услуг меру влияния в виде временной остановки лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг. в то же время по состоянию на 13 августа 2021 года участники рынка небанковских финансовых услуг не выполнили решение Комитета.

Автор: Александр Белоус