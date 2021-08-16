В отделение - без паспорта: еще один банк присоединился к "Дії"
К электронному сервису госуслуг "Дія" присоединился Альтбанк, сообщает Сегодня.
Теперь клиенты банка смогут не брать с собой бумажный паспорт или ID-карту, ведь их смогут идентифицировать по электронному паспорту в приложении.
Какие услуги теперь доступны:
- можно открыть счет физического лица;
- получить средства в кассе банка;
- оформить и получить платежную карту;
- оплачивать кредиты;
- оформить соглашение о пользовании банковским сейфом.
"Дія" официально заменит бумажные паспорта и ID-карты на пластике.
Паспорт в приложении "Дія"
В электронный сервис нельзя добавить паспорт-книжечку, однако его можно заменить на удобную и современную ID-карту. Рассказываем, как это сделать в центре "Паспортный сервис":
- возьмите любой документ, который может подтверждать вашу личность;
- заполните заявление и передайте его администратору;
- после проверки документов и получения соответствующего номерка подойдите к окошку;
- напишите заявление;
- сфотографируйтесь;
- дайте отпечатки указательных пальцев;
- проверьте и подпишите заявление.