В отделение - без паспорта: еще один банк присоединился к "Дії"

В отделение - без паспорта: еще один банк присоединился к "Дії"
Фото: Facebook

К электронному сервису госуслуг "Дія" присоединился Альтбанк, сообщает Сегодня.

Теперь клиенты банка смогут не брать с собой бумажный паспорт или ID-карту, ведь их смогут идентифицировать по электронному паспорту в приложении.

Какие услуги теперь доступны:

  • можно открыть счет физического лица;
  • получить средства в кассе банка;
  • оформить и получить платежную карту;
  • оплачивать кредиты;
  • оформить соглашение о пользовании банковским сейфом.

"Дія" официально заменит бумажные паспорта и ID-карты на пластике.

Паспорт в приложении "Дія"

В электронный сервис нельзя добавить паспорт-книжечку, однако его можно заменить на удобную и современную ID-карту. Рассказываем, как это сделать в центре "Паспортный сервис":

  • возьмите любой документ, который может подтверждать вашу личность;
  • заполните заявление и передайте его администратору;
  • после проверки документов и получения соответствующего номерка подойдите к окошку;
  • напишите заявление;
  • сфотографируйтесь;
  • дайте отпечатки указательных пальцев;
  • проверьте и подпишите заявление.
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