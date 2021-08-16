В отделение - без паспорта: еще один банк присоединился к "Дії"

К электронному сервису госуслуг "Дія" присоединился Альтбанк, сообщает Сегодня.

Теперь клиенты банка смогут не брать с собой бумажный паспорт или ID-карту, ведь их смогут идентифицировать по электронному паспорту в приложении.

Какие услуги теперь доступны:

можно открыть счет физического лица;

получить средства в кассе банка;

оформить и получить платежную карту;

оплачивать кредиты;

оформить соглашение о пользовании банковским сейфом.

"Дія" официально заменит бумажные паспорта и ID-карты на пластике.

Паспорт в приложении "Дія"

В электронный сервис нельзя добавить паспорт-книжечку, однако его можно заменить на удобную и современную ID-карту. Рассказываем, как это сделать в центре "Паспортный сервис":