В Украине начались продажи обновленного кроссовера Renault Duster. Автомобиль получил новые опции и материалы отделки, сообщает Обозреватель.

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С момента дебюта в 2010 году более 30 тысяч украинцев выбрали Duster. Надежный и неприхотливый в эксплуатации кроссовер обладает хорошей проходимостью и обеспечивает высокий уровень ездового комфорта.

Обновленный Renault Duster представили в Украине. Источник: Renault

Автомобиль получил мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном и функцией беспроводного дублирования данных смартфона, улучшенные материалы отделки салона, а также задний спойлер и 16-дюймовые легкосплавные диски нового дизайна.

Для салона подготовили новые материалы отделки. Источник: Renault

Автомобиль получил мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном. Источник: Renault

Монитор 4х4 демонстрирует положение автомобиля в пространстве. Источник: Renault

Обновленный Duster предлагается с бензиновым двигателем 1.6 TCe (115 л.с.) с 5- или 6-ступенчатой МКП. Поклонникам дизельных моторов адресован двигатель 1.5 dCi мощностью 110 л.с. Он работает в паре с 6-ступенчатой МКП или роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Также компания предлагает установку ГБО BRC с сохранением заводской гарантии и документами для государственной регистрации.

Автомобиль получил задний спойлер и 16-дюймовые легкосплавные диски нового дизайна. Источник: Renault

Обновленный Duster производится на заводе Renault в Румынии.