Дорофеева показала, как отдыхает с Дантесом в Турции

Украинская певица Надя Дорофеева отправилась в долгожданный отпуск - вместе с мужем Владимиром Дантесом она расслабляется и восстанавливает силы на турецком курорте Кемер, сообщает РБК-Украина.

В своем Instagram звезда поделилась атмосферными кадрами с отдыха и сделала признание.

Звездная пара живет на вилле с личным бассейном, от чего Надя просто в восторге. Она выложила несколько снимков, сделанных на территории, на которых предстала в сером купальнике, а также в джинсах, белом кроп-топе и рубашке.

На расслабоне: Дорофеева показала, как отдыхает с Дантесом в Турции

На расслабоне: Дорофеева показала, как отдыхает с Дантесом в Турции
На расслабоне: Дорофеева показала, как отдыхает с Дантесом в Турции

На расслабоне: Дорофеева показала, как отдыхает с Дантесом в Турции
Надя Дорофеева и Владимир Дантес наслаждаются отдыхом на морском побережье (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Артистка призналась, что впервые смогла сразу же расслабиться в отпуске и начать отдыхать.

"Сегодня третий день нашего отпуска и впервые в жизни, как-то так получилось, что я начала по-настоящему отдыхать сразу с заезда (обычно у меня уходит дня 3, чтоб чуть замедлиться и понять, что можно выдохнуть). А тут оп .. и как говорится, я на чиле, на расслабоне. Кстати, вот уже второй год летом мы едем в Турцию. Отель классный и новенький", - поделилась Дорофеева.

А в разделе сторис она выложила пару горячих кадров в купальнике, демонстрируя точеную фигуру.

На расслабоне: Дорофеева показала, как отдыхает с Дантесом в Турции
На расслабоне: Дорофеева показала, как отдыхает с Дантесом в Турции
Надя Дорофеева похвасталась стройной фигурой в бикини (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Подписчики восхищаются яркой парой в комментариях и желают Наде с Вовой отличного отдыха.

  • Тебе так к лицу топы
  • Два солнышка на отдыхе, отличных эмоций вам!
  • Ну какие вы
  • Смотрим на вас и нам становится жарко
  • Красивые и стильные
  • Какие вы счастливые
  • Безмежно щасливого та гарного вам відпочинку
  • Какие вы милые
  • Класс! Надя, Вы молодцы! Вы этого заслужили! Хорошего Вам отдыха!
  • Какой стиль
  • Яркая пара
  • Такие классные!
  • Какие же вы котики

Автор: Марина Настевич

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