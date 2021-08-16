Дорофеева показала, как отдыхает с Дантесом в Турции

Украинская певица Надя Дорофеева отправилась в долгожданный отпуск - вместе с мужем Владимиром Дантесом она расслабляется и восстанавливает силы на турецком курорте Кемер, сообщает РБК-Украина.

В своем Instagram звезда поделилась атмосферными кадрами с отдыха и сделала признание.

Звездная пара живет на вилле с личным бассейном, от чего Надя просто в восторге. Она выложила несколько снимков, сделанных на территории, на которых предстала в сером купальнике, а также в джинсах, белом кроп-топе и рубашке.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес наслаждаются отдыхом на морском побережье (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Артистка призналась, что впервые смогла сразу же расслабиться в отпуске и начать отдыхать.

"Сегодня третий день нашего отпуска и впервые в жизни, как-то так получилось, что я начала по-настоящему отдыхать сразу с заезда (обычно у меня уходит дня 3, чтоб чуть замедлиться и понять, что можно выдохнуть). А тут оп .. и как говорится, я на чиле, на расслабоне. Кстати, вот уже второй год летом мы едем в Турцию. Отель классный и новенький" , - поделилась Дорофеева.

А в разделе сторис она выложила пару горячих кадров в купальнике, демонстрируя точеную фигуру.

Надя Дорофеева похвасталась стройной фигурой в бикини (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Подписчики восхищаются яркой парой в комментариях и желают Наде с Вовой отличного отдыха.

Тебе так к лицу топы

Два солнышка на отдыхе, отличных эмоций вам!

Ну какие вы

Смотрим на вас и нам становится жарко

Красивые и стильные

Какие вы счастливые

Безмежно щасливого та гарного вам відпочинку

Какие вы милые

Класс! Надя, Вы молодцы! Вы этого заслужили! Хорошего Вам отдыха!

Какой стиль

Яркая пара

Такие классные!

Какие же вы котики

Автор: Марина Настевич