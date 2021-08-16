Президент Динамо заинтриговал изменениями в клубе

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал, будет ли клуб усиливаться новыми футболистами. Чемпион УПЛ пока не завершил свою трансферную компанию, сообщает 24 Канал.

Киев Харьков Днепр Одесса Узнайте погоду в вашем городе:

Киевское Динамо активно вело переговоры на трансферном рынке перед сезоном 2021/2022. Команда усилилась уже четырьмя футболистами. В клубе намекают, что и это еще не конец.

Президент киевлян Игорь Суркис намекнул на то, что для Динамо трансферная компания еще не завершилась. Уже купленные новички еще полностью не вписались в игру Мирчи Луческу и проходятся период адаптации.

"Давайте будем оценивать трансферную кампанию хотя бы после 3 - 4 месяцев, потому что новички еще не готовы. Шкурину еще надо набирать. Я думаю, что в следующей игре мы его увидим на поле. Допустим, тому же Кулача надо привыкнуть к игре киевского Динамо ", - рассказал Суркис.

Отметим, что Шкурин был одним из лучших игроков столичного клуба на собрании. По его словам, у команды есть и кадровые потери, которые требуют новых футболистов. Одной из крупнейших таких потерь - Беньямин Вербичи.