Президент Динамо заинтриговал изменениями в клубе
Президент Динамо Игорь Суркис рассказал, будет ли клуб усиливаться новыми футболистами. Чемпион УПЛ пока не завершил свою трансферную компанию, сообщает 24 Канал.
Киевское Динамо активно вело переговоры на трансферном рынке перед сезоном 2021/2022. Команда усилилась уже четырьмя футболистами. В клубе намекают, что и это еще не конец.
Президент киевлян Игорь Суркис намекнул на то, что для Динамо трансферная компания еще не завершилась. Уже купленные новички еще полностью не вписались в игру Мирчи Луческу и проходятся период адаптации.
"Давайте будем оценивать трансферную кампанию хотя бы после 3 - 4 месяцев, потому что новички еще не готовы. Шкурину еще надо набирать. Я думаю, что в следующей игре мы его увидим на поле. Допустим, тому же Кулача надо привыкнуть к игре киевского Динамо ", - рассказал Суркис.
Отметим, что Шкурин был одним из лучших игроков столичного клуба на собрании. По его словам, у команды есть и кадровые потери, которые требуют новых футболистов. Одной из крупнейших таких потерь - Беньямин Вербичи.