Главы МИД стран ЕС проведут срочную видеоконференцию

Министры иностранных дел стран ЕС проведут 17 августа экстренные консультации по ситуации в Афганистане в формате видеоконференции. Об этом заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

"Отслеживая ситуацию в Афганистане, после интенсивных контактов с иностранными партнерами в последние дни и часы я принял решение созвать чрезвычайную видеоконференцию министров иностранных дел ЕС завтра во второй половине дня для первой оценки ситуации в Афганистане" , - написал он.

ЕС в настоящее время озабочен эвакуацией своего дипломатического и технического персонала из Кабула, также обсуждаются вопросы предоставления убежища афганцам, работавшим в европейских миссиях.

Многие европейские страны в настоящий момент эвакуируют своих граждан из Афганистана, сокращают персонал в диппредставительствах, ряд из них закрывает посольства.