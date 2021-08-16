Каким будет самый высокий небоскреб Израиля

В Тель-Авиве планируют построить потрясающий небоскреб, который будет иметь 91 этаж. На строительство комплекса потратят сотни миллионов долларов, сообщает 24 Канал.

Известный израильский холдинг недвижимости Azrieli Group опубликовал проект впечатляющего небоскреба, который должен стать украшением Ближнего Востока. Azrieli Group руководит 18 торговыми центрами и свел уже 15 небоскребов.

Спиральная башня должна стать частью уже возведенного комплекса Azrieli Center. В комплекс входит три известные башни, которые имеют интересные геометрические формы – круг, квадрат и треугольник. Завершающий небоскреб будет иметь форму спирали.

Комплекс будет возводить известная строительная компания The Meshulam Levinstein GroupAgencia / Фото EFE

Новая башня будет иметь 91 этаж и сможет похвастаться высотой в 350 метров. Небоскреб станет олицетворением современного урбанизма и будет примером смешанного использования площади. Здесь будет 15 тысяч квадратных метров коммерческих площадей и офисов. Также башня будет иметь роскошные апартаменты и шикарный отель на верхних этажах.

Общая площадь небоскреба составит 150 000 квадратных метров / Фото Globes English

Небоскреб будет иметь шесть уровней подземного паркинга, который займет 45 тысяч квадратных метров. Коммерческий этаж планируют соединить с будущей трамвайной линией.

Участок, на котором вырастет новый небоскреб, Azrieli Group приобрела в 2013 году и заплатила за него 374 миллионов шекелей. Строительство четвертой башни продлится около 5 лет.