Украинцев будут повторно прививать от коронавируса
Министерство здравоохранения введет повторную вакцинацию населения от коронавируса. Это произойдет через год после введения базовых прививок. Об этом со ссылкой на интервью главного санитарного врача Игоря Кузина, сообщает РБК-Украина.
"Пока мы не рассматриваем бустерную дозу как альтернативу полному циклу ревакцинации через год. То есть базовая стратегия, выбранная нами - это ревакцинация через год после завершения базового курса прививки", - сказал он.
Впрочем, по его словам, Минздрав ожидает результатов исследований Pfizer по введению третьей (бустерной) дозы.
"Хотим посмотреть сколько преимуществ будет давать введение бустерной дозы", - добавил Кузин.
Мария Кучерявец