Украинцев будут повторно прививать от коронавируса

Министерство здравоохранения введет повторную вакцинацию населения от коронавируса. Это произойдет через год после введения базовых прививок.﻿ Об этом со ссылкой на интервью главного санитарного врача Игоря Кузина, сообщает РБК-Украина.

"Пока мы не рассматриваем бустерную дозу как альтернативу полному циклу ревакцинации через год. То есть базовая стратегия, выбранная нами - это ревакцинация через год после завершения базового курса прививки" , - сказал он.

Впрочем, по его словам, Минздрав ожидает результатов исследований Pfizer по введению третьей (бустерной) дозы.

"Хотим посмотреть сколько преимуществ будет давать введение бустерной дозы" , - добавил Кузин.

Мария Кучерявец