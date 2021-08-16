В Харькове за поступление декан факультета требовал 15 тысяч долларов

В Харькове декан одного из факультетов требовал взятку за поступление гражданина в аспирантуру, сообщает Depo.ua.

По данным Генпрокуратуры, декана факультета одного из Харьковских вузов разоблачили на получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Декан требовал у гражданина 15 тыс. долларов за содействие в поступлении в аспирантуру одного из Национальных научных центров.

Неправомерную выгоду необходимо было разделить 7500 долларов — предоставить в кратчайшие сроки перед вступлением, а остальные — непосредственно перед защитой диссертации.

Первую часть неправомерной выгоды — 3500 долларов США декан факультета получил 29 июля 2021 года. При получении 16 августа 2021 года еще 4000 долларов его задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении, избрание меры пресечения и отстранения от должности.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления ГБР при оперативном сопровождения Главного оперативного управления ГБР.