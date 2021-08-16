В МОЗ угрожают закрытием общежитий с невакцинированными жителями

Министерство здравоохранения Украины предупредило о возможности закрытия общежитий с невакцинированными жителями. Это может произойти ближе к концу года﻿. Об этом заявил в главный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает Деловая столица.

"Мы сейчас обсуждаем вопрос о невозможности работы общежитий, если там недостаточное количество вакцинированных людей. Мы сталкивались с большим количеством вспышек, которые регистрировались именно в общежитиях" , — сказал он.

В то же время Кузин пообещал, что решение не будут принимать в спешке, а оно будет взвешенным и нормативно выписанным.

"Сейчас мы проговариваем только плюсы и минусы, риски и методы, каким образом такие опции будут применены. Потому что мы понимаем, что в общежитиях не всегда находятся стопроцентно люди в возрасте от 18 лет. В то же время вакцинация у нас — с 18 лет. Мы понимаем определенные ограничения вакцинации, касающиеся подростков до 18 лет, которых невозможно вакцинировать даже согласно действующим инструкциям. Поэтому эти механизмы прорабатываются" , — подчеркнул он.