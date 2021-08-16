В МОЗ угрожают закрытием общежитий с невакцинированными жителями
Министерство здравоохранения Украины предупредило о возможности закрытия общежитий с невакцинированными жителями. Это может произойти ближе к концу года. Об этом заявил в главный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает Деловая столица.
"Мы сейчас обсуждаем вопрос о невозможности работы общежитий, если там недостаточное количество вакцинированных людей. Мы сталкивались с большим количеством вспышек, которые регистрировались именно в общежитиях", — сказал он.
В то же время Кузин пообещал, что решение не будут принимать в спешке, а оно будет взвешенным и нормативно выписанным.
"Сейчас мы проговариваем только плюсы и минусы, риски и методы, каким образом такие опции будут применены. Потому что мы понимаем, что в общежитиях не всегда находятся стопроцентно люди в возрасте от 18 лет. В то же время вакцинация у нас — с 18 лет. Мы понимаем определенные ограничения вакцинации, касающиеся подростков до 18 лет, которых невозможно вакцинировать даже согласно действующим инструкциям. Поэтому эти механизмы прорабатываются", — подчеркнул он.
"Однако скоро мы выйдем с официальной позицией, каким образом это будем внедрять. Думаю, что мы дадим переходный период: либо такая норма будет вводиться с ноября, или — с декабря. Один случай инфицирования в общежитии — это по сути самоизоляция для всех жителей, и на 14 дней. Неужели лучше жить в закрытом общежитии 14 дней, чем сделать две прививки и быть защищенным?" — добавил врач.