"Монако" – "Шахтер": букмекеры назвали фаворита матча

"Монако" является фаворитом домашнего матча против "Шахтера" в решающем раунде квалификации Лиги чемпионов. Поединок состоится во вторник, 17 августа, в 22:00 по киевскому времени, сообщает Обозреватель.

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Спортивные аналитики оценивают вероятность победы монегасков коэффициентом 1,71, ничьей – показателем 3,80, а на победу "горняков" можно поставить за 4,90. Что касается выхода в групповой этап главного еврокубка, то котировки на успех донецкого клуба по итогам двух игр находятся на уровне 2,34, а на триумф команды из княжества – 1,60.

Котировки на матч "Монако" - "Шахтер". Источник: Пари Матч

Котировки на проход в паре "Монако" - "Шахтер". Источник: Пари Матч

В 21-м веке "Монако" и "Шахтер" встречались между собой только один раз: в 2015 году "горняки" разгромили соперников со счетом 3:0 в спарринге.

Напомним, что обе команды стартовали с третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Монегаски легко разобрались с пражской "Спартой", а подопечные Роберто Де Дзерби дважды обыграли бельгийский "Генк".

Ответный матч между "Монако" и "Шахтером" пройдет 25 августа в Харькове в связи с проведением концерта в честь 30-летия независимости Украины в Киеве.