Базовый гардероб в школу и университет: топ-12 модных вещей
Стилист Екатерина Полякова поделилась с модницами 12 вещами для гардероба старшеклассницы и студентки. Сюда входят белые рубашки из плотной ткани, кардиганы, жилеты и удобные лоферы, сообщает Обозреватель.
По словам эксперта, этот небольшой набор вещей очень универсален и дает множество разнообразных образов. Кроме того, нужно учитывать особенности фигуры и внешности. Соответствующий пост Полякова опубликовала на странице в Instagram.
Стилист советует сочетать сарафан с жакетом из плотной ткани темного цвета или нейтрального. Брюки стоит выбирать из прямого, немного свободного кроя. А из юбок можно присмотреться к прямым или А-силуэту.
Рубашки выбирайте из достаточно плотной непросвечивающей ткани, без декора, с отложным воротником. Свитер можно приобрести плотной вязки, но не супер объемный.
Из сумок выбирайте шопер или сумку-тоут. Структурированная и базового цвета – идеально подойдет к любому образу.
Кроме того, если позволяет дресс-код, то из обуви можно выбрать лоферы на массивной подошве и без лишнего декора.
В холодное время года можно приобрести кардиган и носить его поверх рубашек. Выбирайте плотной вязки, базового цвета и с пуговицами.