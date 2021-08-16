Базовый гардероб в школу и университет: топ-12 модных вещей

Стилист Екатерина Полякова поделилась с модницами 12 вещами для гардероба старшеклассницы и студентки. Сюда входят белые рубашки из плотной ткани, кардиганы, жилеты и удобные лоферы, сообщает Обозреватель.

По словам эксперта, этот небольшой набор вещей очень универсален и дает множество разнообразных образов. Кроме того, нужно учитывать особенности фигуры и внешности. Соответствующий пост Полякова опубликовала на странице в Instagram.

Стилист советует сочетать сарафан с жакетом из плотной ткани темного цвета или нейтрального. Брюки стоит выбирать из прямого, немного свободного кроя. А из юбок можно присмотреться к прямым или А-силуэту.

Рубашки должны быть из плотной ткани. Источник: instagram.com/stylist.kate

В гардеробе должны быть удобные лоферы. Источник: instagram.com/stylist.kate

Рубашки выбирайте из достаточно плотной непросвечивающей ткани, без декора, с отложным воротником. Свитер можно приобрести плотной вязки, но не супер объемный.

Из сумок выбирайте шопер или сумку-тоут. Структурированная и базового цвета – идеально подойдет к любому образу.

Кроме того, если позволяет дресс-код, то из обуви можно выбрать лоферы на массивной подошве и без лишнего декора.

В холодное время года можно приобрести кардиган и носить его поверх рубашек. Выбирайте плотной вязки, базового цвета и с пуговицами.

Что входит в базовый гардероб. Источник: instagram.com/stylist.kate

Как можно стильно сочетать вещи. Источник: instagram.com/stylist.kate

Варианты для гардероба школьницы и студентки. Источник: instagram.com/stylist.kate

Стильные образы в школу и университет. Источник: instagram.com/stylist.kate

Стилист собрала модные луки. Источник: instagram.com/stylist.kate