Стали известны сроки введения ограничений для невакцинированных
В Украине ограничения для невакцинированных граждан могут ввести только тогда, когда прививки сделает не менее половины населения страны. Об этом заявил санврач Игор Кузин, сообщает Страна.ua.
По словам Кузина, для введения мотивационных стимулов вакцинированных украинцев или ограничений доступа к массовым мероприятиям и общественным услугам для невакцинированных нужно, чтобы прививки сделали не менее 50% населения.
Сейчас в ведомстве планируют стимулировать к вакцинации лишь сотрудников критической инфраструктуры. Это касается работников сферы транспорта, медиков. Уже сейчас в Минздраве обсуждают, что не смогут функционировать общежития, если прививки не сделают достаточное число из их жителей.