Стали известны сроки введения ограничений для невакцинированных

В Украине ограничения для невакцинированных граждан могут ввести только тогда, когда прививки сделает не менее половины населения страны. ﻿Об этом заявил санврач Игор Кузин, сообщает Страна.ua.

По словам Кузина, для введения мотивационных стимулов вакцинированных украинцев или ограничений доступа к массовым мероприятиям и общественным услугам для невакцинированных нужно, чтобы прививки сделали не менее 50% населения.

Сейчас в ведомстве планируют стимулировать к вакцинации лишь сотрудников критической инфраструктуры. Это касается работников сферы транспорта, медиков. Уже сейчас в Минздраве обсуждают, что не смогут функционировать общежития, если прививки не сделают достаточное число из их жителей.