Стоимость всей криптовалюты превысила $2 триллиона

Суммарная стоимость всей криптовалюты вновь превысила 2 триллиона долларов. Рост обусловлен скачком как биткоина, так и ряда других криптовалют, сообщает Лента.ру.

В субботу, 14 августа, капитализация рынка криптовалют достигла 2,06 триллиона долларов. Затем последовал спад на 1,4 процента. В этот день биткоин взлетел до 48,15 тысячи долларов, достигнув рекордно высокой отметки с 16 мая. После взлета курс скорректировался. В понедельник, 16 августа, биткоин стоит 47,24 тысячи долларов.

Повысились в цене и другие криптовалюты. В воскресенье, 15 августа, третья после биткоина и Ethereum криптовалюта Cardano выросла на 47 процентов за семь дней. За аналогичный период криптовалюта XRP подорожала на 61 процент, а Dogecoin и Binance Coin — на 18 и 14 процентов соответственно.

"Цена биткоина была на удивление устойчивой после появления новостей" , — подчеркнул глава департамента исследований в компании NYDIG Грег Сиполаро (Greg Cipolaro).

Эксперт подытожил, что признание криптоиндустрии законодателями легитимизовало ее и дало инвесторам уверенность, что рынок криптовалют не исчезнет.