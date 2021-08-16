Госстат зафиксировал рост экономики

Государственная служба обнародовала первую оценку роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во II квартале 2021 года. ВВП вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщает РБК-Украина.

Рост зафиксирован на фоне обвала 2020 года, когда экономика упала на 11,2%,

В то же время, по сравнению с I кварталом 2021 года падение ВВП составило 0,8%.

Таким образом, экономика Украины начала восстанавливаться после пяти кварталов подряд. Сокращение реального ВВП началось в I квартале 2020 года и составило 1,2%, во II квартале было зафиксировано падение на 11,2%, в III квартале - на 3,5%, IV квартале - на 0,5%.

Ранее Государственная служба статистики обнародовала оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году. Экономика сократилась на 4,0%, что несколько лучше правительственного прогноза (4,8%).

В то же время альтернативный сценарий развития экономики Украины от Кабмина предусматривает замедление роста и выход на допандемический уровень только в конце 2023 года.

Автор: Александр Белоус