Жара и грозы: прогноз погоды на 17 августа

Во вторник, 17 августа, погода в Украине будет переменчивой. На западе атмосферный фронт циклона обусловит грозовые дожди и "похолодание", а на остальной территории сохранится жара. Об этом заявила народный синоптик Наталья Диденко, сообщает Обозреватель.

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Так, днем в большинстве областей будет солнечно и сухо. Температура воздуха ожидается на уровне +29... +33 градусов.

При этом с северо-запада в страну подойдет циклон Luciano, влажный атмосферный фронт которого, кроме осадков, повлечет ослабление жары. В частности, в западных областях, где пройдут кратковременные дожди с грозами, температура воздуха опустится до +23... +28.

По данным Украинского гидрометцентра, грозовые дожди днем 17 августа пройдут в Волынской, Ривненской, Тернопольской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой областях. Грозы также затронут Житомирщину и Винниччину. Местами возможны шквалы 15-20 м/с.

Кроме этого, на Харьковщине, Луганщине, Ривненщине будет преобладать очень высокий уровень пожарной опасности.

Столбики термометров ночью будут держаться на уровне +15... +20 градусов. Днем свежее будет на крайнем западе – до +23... +27, в Винницкой и Житомирской областях, где ожидаются осадки, жарко – в пределах +27... +32, и до +33 солнце припечет на остальной территории.