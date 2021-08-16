Кэмерон Диас рассказала, почему ушла из кино

После завершения карьеры актриса ощущает себя "целостной" и получает удовольствие от того, что сама контролирует свое расписание, сообщает Корреспондент.

Американская актриса Кэмерон Диас заявила, что не жалеет о своем решении оставить актерскую карьеру. Об этом она рассказала в эфире ток-шоу Hart to Heart с Кевином Хартом.

Актриса объявила об уходе из кино в 2018 году. После этого она вышла замуж за гитариста группы Good Charlotte Бенджи Мэддена, а в декабре 2019 года родила дочь Рэддикс.

﻿ "Мне просто захотелось быть человеком, а не машиной под названием Кэмерон Диас. Раньше у меня не было времени на принятие важных решений для моего будущего" , – отметила звезда.

По словам Кэмерон, в 40 лет она поняла, что сниматься в кино – это уже не то, чем бы она хотела заниматься. Несмотря на любовь к профессии, в конечном итоге актриса решила сосредоточиться на семье и личной жизни.