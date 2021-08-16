Суд лишил свободы пресс-секретаря Навального

Преображенский суд Москвы признал пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на акции протеста 23 января в Москве и назначил ей полтора года ограничения свободы, сообщает Деловая столица.

Суд признал Ярмыш виновной по ч.4 ст.33 ч.1 ст.236 УК РФ.

Обвинение просило приговорить Ярмыш к двум годам ограничения свободы и оставить ей меру пресечения в виде домашнего ареста до вступления приговора в силу. Однако суд отменил домашний арест до вступления приговора в силу.

Ярмыш стала четвертой осужденной по "санитарному делу".

6 августа Преображенский суд назначил один год лишения свободы условно брату Навального Олегу и один год ограничения свободы соратнику политика Николаю Ляскину, а 3 августа к полутора годам ограничения свободы была приговорена еще одна фигурантка "санитарного дела" — Любовь Соболь.

13 августа Генпрокуратура России попросила ужесточить приговор Соболь, запретив ей выезжать за пределы Москвы. Представление прокуратуры может быть связано с тем, что 8 августа СМИ сообщили, что Соболь покинула Россию. Сама она это не комментировала. По версии СМИ, соратница Навального могла уехать из страны, воспользовавшись тем, что после вынесения приговора по "санитарному делу" ей не была продлена мера пресечения, а сам приговор в силу еще не вступил, как и запрет покидать Москву и Московскую область.

Уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических норм открыли сразу после акции, прошедшей в Москве 23 января. Согласно распоряжениям мэра Москвы, проведение любых публичных мероприятий в городе не допускается из-за коронавируса.

Обвиняемыми по "санитарному делу" стали 10 человек. Они, по версии следствия, публиковали на своих страницах в соцсетях посты, "призывающие неограниченный круг лиц принять участие в несогласованной акции 23 января". При этом они "игнорировали санитарные нормы", что могло повлечь "распространение массовых заболеваний".

Напомним, сам Навальный сейчас отбывает наказание по другому делу 28 февраля в исправительной колонии во Владимирской области. 11 августа Следственный комитет России также обвинил лидера оппозиции Алексея Навального, который отбывает наказание в колонии, в создании организации, посягающей на личность и права граждан.